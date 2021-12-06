أستاذ جامعة الخليج الفارسي من بين أفضل العلماء في العالم

ووفقًا لبيانات من قاعدة بيانات ESC ومؤشرات العلوم الأساسية (ESI) و WOS تم تقديم الدكتور ملك زاده كأفضل علماء لواحد بالمائة في العالم.

ويتطلب الادراج على قائمة أفضل الباحثين دراسة جميع الأنشطة العلمية على مدار السنوات العشر الماضية على المستوى الدولي ، بما في ذلك عدد المقالات وعدد الاقتباسات وعدد المقالات التي تم الاستشهاد بها ويتم فحص عدد الاقتباسات من المقالات التي تم الاستشهاد بها .

كذلك هناك قضايا مثل مراعاة المبادئ الأخلاقية ومراقبة مستوى الاقتباس الذاتي إلى مستوى مقبول، والمقالات التي تم سحبها في اختيار باحث لهذه القائمة.

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