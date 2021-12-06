"المؤتمر الدولي الثالث لمستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا" سينعقد 9 ديسمبر

ومؤسسة التضامن والحوار بين الأمم منظمة غير حكومية تعمل في مجال السلام والحوار وتضامن الأمم والدفاع عن حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.

وبالإضافة إلى أنشطتها الراهنة ، تعقد المؤسسة مؤتمرًا سنويًا بعنوان "مستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا" بهدف التآزر الإقليمي ، وتعزيز ثقافة السلام والحوار ، وتقديم حلول لمواجهة التحديات في منطقة غرب آسيا.

ينعقد "المؤتمر الدولي الثالث لمستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا" بحضور حوالي 20 متحدثًا بارزًا من جميع أنحاء العالم في المحورين الرئيسيين "السلام" و"حقوق الإنسان" يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 ، على الموقع الإلکتروني لمؤسسة التضامن والحوار بین الأمم.

وفي السنوات الماضية ، شارک المؤتمر شخصيات بارزة مثل: الدكتور حسين أمير عبد اللهيان ، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ، والدكتور سيد عباس صالحي ، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإیرانیة آنذاک ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة التدابیر القسرية الأنفرادية "ألينا دوهان" ، والدكتور سعد جواد قنديل ، سفير جمهورية العراق في طهران آنذاک ، وبعض أعضاء البرلماني الإيراني والعراقي ، فضلًا عن أساتذة الجامعات ومحللین إعلامیین.

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