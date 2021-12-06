وزارة الصحة : 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا على صعيد البلاد، اشارت الصحة الى نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الاثنين، والتي سجلت 3 الاف و356 اصابة جديدة ليبلغ مجموع المصابين بهذا المرض الوبائي في ايران، 6 ملايين و137 الفا و821 شخصا؛

واضافت، ان اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، بلغ 130 الفا و277 شخصا.

وزارة الصحة نوهت في بيانها ايضا، بتعافي 5 ملايين و930 الفا و502 من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.

وعن التطعيم العام ضد هذا الوباء، فقد لفت البيان الى توزيع 107 ملايين و940 الفا و633 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من انواع اللقاحات المضادة لفروس كورنا في ارجاء البلاد، لحد اليوم.

انتهى ** ح ع