ايران ومالي تبحثان بشان تعزيز نشاط الهلال الاحمر الايراني في القارة الافريقية

وشارك في الاجتماع مساعدة جمعية الهلال الاحمر الايراني للشؤون الدولية والحقوق الانسانية منصورة باقري ومدير عام الشؤون الصحية في الجمعية علي رضا عنبري والقائم بالاعمال الايراني في مالي حسين طالشي ومدير عام شؤون اسيا واوقيانوسيا في وزارة الخارجية المالية محمود محمد والقائم بالاعمال في سفارة جمهورية مالي بطهران احمدو برازي مايغا.

وخلال الاجتماع اشارت باقري الى حضور جمعية الهلال الاحمر الايراني في مختلف الدول منها القارة الافريقية، معربة عن املها بتعزيز نشاط الجمعية من خلال تلقي الدعم من قبل الحكومتين الايرانية والمالية.

بدوره اشار مدير عام الشؤون الصحية في جمعية الهلال الاحمر علي رضا عنبري الى انشطة المراكز الطبية للجمعية خارج البلاد وكذلك التحديات التي تواجهها ومن ضمنها الحصول على التراخيص اللازمة لارسال الادوية والمعدات الطبية وتراخيص العمل للاطباء الايرانيين في مستوصفات الجمعية والمشاكل المتعلقة بالضمان للخدمات الطبية.

من جانبه تحدث مدير عام شؤون اسيا واوقيانوسيا في وزارة الخارجية المالية محمود محمد، موضحا بان الحكومة المالية لا تضع قيودا صارمة حول واردات الادوية والمعدات الطبية وقال حول اصدار تراخيص العمل للاطباء الايرانيين بانه ستتم متابعة الموضوع من قبل وزارة الصحة في حال وجود بند ذي صلة في الاتفاقية المبرمة بين الجانبين.

انتهى ** 2342