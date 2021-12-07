برلماني ايراني: تعزيز التعاون البرلماني مع اوكرانيا يسهم في توسيع العلاقات الثنائية

وقال علي نيكزاد اليوم الثلاثاء خلال لقائه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية ألاوكرانية-إلايرانية أندري فلاديميروفيتش بوهدانتس ان التعاون البرلماني من شأنه ان يمهد الطريق لتطوير التعاون في مختلف المجالات لذلك يندرج ضمن أولوياتنا لتوسيع العلاقات الثنائية.

واكد على أن مجموعات الصداقة البرلمانية لها دور مهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وقال ان تبادل اللقاءات بين اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية وألاوكرانية سيسفر عن نتائج ايجابية ويزيل العراقيل القانونية التي تعترض توطيد العلاقات.

واشار نيكزاد إلى تدني مستوى التبادل التجاري بين البلدين و قال: "إن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وأوكرانيا لا يتناسب مع الإمكانات القائمة ، ومن الضروري للجانبين تحسين مستوى التبادل التجاري بين البلدين من خلال الحوار والجهود المشتركة ".

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي المناجم والطاقة والمنتجات الزراعية والكيماوية من أهم المجالات للتعاون بين الجانبين.

بدوره أعرب أندري فلاديميروفيتش بوهدانتس عن ارتياحه لزيارة طهران وقال ان البرلمان الأوكراني يرحب بتطوير العلاقات مع مجلس الشورى الإسلامي الايراني ونحن مهتمون بمواصلة الحوار بين ممثلي البلدين في اطار مجموعات الصداقة البرلمانية لتسهيل عملية الحوار.

وأعرب عن شكره لدعم إيران لوحدة أراضي أوكرانيا واشار إلى أن إيران وأوكرانيا تربطهما دائمًا علاقات جيدة ومتنامية من شانها ان تزيل التحديات والعقبات التي تعترض التعاون المشترك لذلك ترحب أوكرانيا بالمحادثات بين الممثلين السياسيين والبرلمانيين للبلدين.

ودعا بوهدانتس خلال الاجتماع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الأوكرانية علي نيكزاد لزيارة كييف على رأس وفد برلماني لمواصلة المحادثات البرلمانية.

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