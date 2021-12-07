وزارة الصحة: 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا على صعيد البلاد، اشارت الصحة الى نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الثلاثاء، والتي سجلت 3 الاف و514 اصابة جديدة ليبلغ مجموع المصابين بهذا المرض الوبائي في ايران، 6 ملايين و141 الفا و335 شخصا.

واضافت، ان اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، بلغ 130 الفا و356 شخصا.

و نوهت وزارة الصحة في بيانها ايضا، بتعافي 5 ملايين و936 الفا و975 من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.

وعن التطعيم العام ضد هذا الوباء، فقد لفت البيان الى توزيع 108 ملايين و415 الفا و131 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من انواع اللقاحات المضادة لفیروس كورنا في ارجاء البلاد، لحد اليوم.

انتهى** 1453