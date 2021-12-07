لجنة الامن القومي النيابية تسلّمت تقرير وزير الخارجية حول مفاوضات فيينا

واوضح "عباس زادة مشكيني" في تصريح للصحفيين، ان اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية التأم اليوم في مقر وزارة الخارجية؛ حيث جرت محادثات مفصلة بين الاعضاء و وزير الخارجية ونوابه ومساعديه.

واضاف، ان امير عبداللهيان قدم خلال الاجتماع تقريرا مسهبا حول ابعاد السياسة الخارجية والتعاون الدولي، بما في ذلك المفاوضات الاخيرة في فيينا.

ولفت هذا المسؤول البرلماني، ان اعضاء اللجنة النيابية استخلصوا من تقرير وزير الخارجية، بأن طرفي المفاوضات سعوا خلال الجولة الاخيرة ان يقيموا المستوى الادنى والاقصى لمطالب بعضهما الاخر وعادوا الى عواصمهم بهذه النتيجة من اجل اتخاذ القرارات.

واستطرد : ان الموضوع الذي ينبغي التركيز عليه، هو ان ايران شاركت في المفاوضات بنية حسنة، وبما يلزم على اعضاء 4+1 وتاكيدا الغربيين ان تكون لديهم ارادة جادة من اجل التفاوض والتوصل الى اتفاق.

كما صرح المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، ان الجولة الثانية لمفاوضات فيينا ستبدا اعتبارا من يوم الخميس القادم.

واكد عباس زادة مشكيني، انه في ضوء الاوراق التي تحملها ايران الى المفاوضات، يبدو بأن الارضية متوفرة من اجل التوصل الى اتفاق وفق مبدا "الربح – ربح"؛ ذلك ان الجمهورية الاسلامية لن ترضخ الى مفاوضات مبنية على "الربح – خسارة" اطلاقا.

انتهى ** ح ع