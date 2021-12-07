وزير الطرق : نمو التعاون التجاري بين ايران وسوريا يرتكز على القطاع الخاص

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "رستمي" اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية السوري "فيصل المقداد"؛ الذي يزور البلاد حاليا.

وفي معرض التنويه بالعلاقات الثنائية الوطيدة، اشار وزير الطرق الى التعاون الجيد والشامل بين ايران وسوريا؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان العلاقات الاقتصادية الثنائية لم ترتق الى تطلعات وافاق المسؤولين في كلا البلدين.

واضاف : لقد اجرينا في هذا السياق، مفاوضات جيدة لكي تدخل الاتفاقات الموقعة بين طهران ودمشق مرحلة التنفيذ.

الى ذلك، اثنى وزير الخارجية السوري على مواقف ايران الداعمة للحكومة والشعب السوريين، في مجال مكافحة الارهاب.

واكد "المقداد" خلال اللقاء مع قاسمي اليوم، ان الدول التي وقفت الى جانب الشعب السوري خلال ظروفه العسيرة، ستكون معه في مرحلة اعادة الاعمار ايضا.

ودعا وزير الخارجية السوري، الشركات الايرانية الى المشاركة في مشاريع اعادة اعمار بلاده.

وعن الاتفاقات المبرمة بين طهران ودمشق، اكد المقداد على تنفيذها كما اعلن استعداد سوريا لتوقيع وثائق ستراتيجية شاملة تفضي الى توسيع العلاقات في جميع المجالات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع

