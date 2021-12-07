اميركا تفرض الحظر على 4 مؤسسات و 9 افراد ايرانيين

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قام بتعيين 15 جهة فاعلة في ثلاث دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المدنيين الأبرياء والمعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين" حسب زعمها.

وشمل الحظر الاميركي الجديد؛

-القوات الخاصة بمكافحة الارهاب في ايران (نوبو) لارتباطها بالوحدة الخاصة لقوى الامن الداخلي الايراني.

-الوحدة الخاصة لقوى الامن الداخلي لارتباطها بقوى الامن الداخلي الايراني.

-السجن المركزي في اصفهان لارتباطه بالوحدة الخاصة لقوى الامن الداخلي الايراني.

-سجن زاهدان (في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران).

وشمل الحظر الصادر اسماء 9 افراد ايرانيين جدد وهم:

-محسن ابراهيمي لصلته بالقوات الخاصة بمكافحة الارهاب (نوبو).

-سيد رضا موسوي اعظمي لصلته بالوحدة الخاصة لقوى الامن الداخلي الايراني.

-حسن كرمي قائد القوة الخاصة لقوى الامن الداخلي الايراني.

-غلام رضا سليماني قائد قوات التعبئة (البسيج).

-ليلى واثقي حاكمة مدينة قدس (التابعة لطهران).

-علي همتيان لصلته بالحرس الثوري.

-علي صفدري لصلته بالحرس الثوري.

-صغرى خدادادي رئيسة سجن النساء في مدينة قرجك (جنوب طهران).

-محمد كرمي قائد قاعدة "قدس" العملانية للحرس الثوري في زاهدان.

وتاتي اجراءات الحظر الجديدة من قبل وزارة الخزانة الاميركية على اعتاب جولة المفاوضات الجديدة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة "4+1" في فيينا، وذلك في سياق سياسات اميركا احادية الجانب والفاشلة وفي الوقت الذي تدعي فيه انتهاج طريق الدبلوماسية تجاه ايران.

انتهى ** 2342