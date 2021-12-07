خطيب زادة: تصعيد الحظر يتعارض مع الجدية وحسن النوايا المزعومين

وكتب خطيب زادة غب تغريدة له على تويتر مساء الثلاثاء حول الحظر الاميركي الجديد: انه حتى في خضم مفاوضات فيينا، لم تكف امركا عن فرض الحظر على ايران.

واضاف: ان واشنطن غير قادرة على فهم هذه القضية وهي أن عمليتي "الهزيمة القصوى" و"الانفتاح الدبلوماسي" متناقضتان.

واوضح خطيب زادة: ان تصعيد الحظر ليس لا يوفر اداة ضغط فحسب، بل يتعارض ايضا مع الجدية وحسن النوايا المزعومين.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرض الحظر على 4 مؤسسات و 9 افراد ايرانيين، على اعتاب المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" وفي الوقت الذي تدعي فيه ادارة بايدن انتهاج الدبلوماسية تجاه ايران.

انتهى ** 2342