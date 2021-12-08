متحدث الحكومة الايرانية: اجهاض الحظر يزيد القدرة التفاوضية

وقال بهادري جهرمي في تصريح للقناة السادسة (قناة خبر) في التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء: ان الحكومة تسعى عبر مختلف الطرق للالتفاف على الحظر وهو امر له فائدتان؛ العثور على سبل الالتفاف على الحظر لتوفير موارد العملة الصعبة والثاني هو انه بواسطة حل مشاكل البلاد الاقتصادية الاساسية عن طريق الالتفاف على الحظر ستزداد القدرة التفاوضية لدى الفريق الايراني الذي سيحضر خلف طاولة المفاوضات بقوة.

واضاف بهادري جهرمي: ان اجهاض الحظر سيزيد قدرة التفاوض لدى الفريق الايراني خلف طاولة المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الحكومة: انه مثلما تابعت الحكومة بجدية توفير العملة الصعبة لشراء لقاح كورونا فقد تابعت ايضا توفير العملة الصعبة للسلع الاساسية وحققت نجاحات جيدة في هذا المجال خلال الايام المائة الاولى من تولي مهامها.

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