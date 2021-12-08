الاتحاد الدولي للمصارعة يختار مصارعَين ايرانيَين ضمن الافضل عالمیا

وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للمصارعة المنشور على موقعه، فاز "محمد رضا غرايي" المصارع الايراني في فئة الرومانية و"أمير حسين زارع" في فئة الحرة بجائزة افضل اداء من بين المصارعين لعام 2021.

واضاف التقرير: ان المصارع غرايي الحائز على ميدالية ذهبية أولمبية وعالمية في وزن الـ 67 كغم والمصارع زارع الحاصل على ميدالية برونزية أولمبية وعالمية في وزن الـ 125 كغم ، حصلا على جائزة الأفضل أداء من بين جميع المصارعين في أنحاء العالم لعام2021 مما يدل على قفزة وتطور للمصارعة الإيرانية في الساحة الدولية.

وجاء في التقرير: دخل "محمد رضا غرايي" عام 2021 دون أن يسجل في مشواره الرياضي الفوز بميدالية عالمية أو أولمبية. لكن هذا المصارع البالغ من العمر 25 عاما والمعروف بـ "الرجل الجليدي" فاق كل التوقعات وختم مشواره لعام 2021 بالحصول على الميدالية الذهبية في اولمبياد طوكيو وبطولة العالم للمصارعة في أوسلو.

وحصل محمد رضا غرايي على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية في العاصمة النرويجية اوسلو في وزن الـ 67 كغم بعد الفوز على نظيره الروسي "عبدالله اوف" بنتيجة 5-2.

وتابع التقرير: كان 2021 عاما زاخرا للمصارع الايراني "أمير حسين زارع"، البالغ من العمر 20 عاما، فحصل على ميدالية برونزية أولمبية في طوكيو قبل أن يهزم المصارعين العالميين البارزين "طه آکغول" و"غنو بتریاشویلي" ويكسب لقب بطل العالم في أوسلو.

وفاز امير حسين زارع، بالميدالية البرنزوية في وزن الـ 125 كغم للمصارعة الحرة بعد تغلبه على خصمه الصيني "جي وي دانغ" بنتيجة 5 - صفر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اطار دورة الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو.

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