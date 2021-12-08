لاعبان ايرانيان بين المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب دولي للاسبوع في اسيا

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) في أحدث استطلاع له لنيل أفضل لاعب دولي في قارة آسيا لاعبین إيرانيين يلعبان في النوادي الاوروبية لكرة القدم.

وتحتوي القائمة على أسماء كل من علیرضا جهانبخش (مهاجم فريق فاینورد)، ومهدي طارمي (مهاجم بورتو البرتغالي).

يذكر أن مهدي طارمي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في عام 2020، كما اختير عدة مرات كأفضل لاعب دولي للاسبوع في اسيا.

وسجل المهاجم الايراني لمنتخب فاینورد علیرضا جهانبخش 5 أهداف في مرمى الفريق المنافس سيتارد خلال الاسبوع الماضي.

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