"معهد أبحاث صناعة النفط الإيراني" ضمن افضل شركات النفط والغاز تنشط بمجال النانو

وبحسب تقرير موقع "استت نانو" (statnano) الذي يفحص براءات الاختراع في الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز، كأحد المؤشرات المهمة لتأثير تكنولوجيا النانو في هذا القطاع، فان معهد أبحاث صناعة النفط الإيراني يحتل المركز الأول من حيث حصة براءات اختراع تكنولوجيا النانو من بين العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة في العالم بنسبة 41.94 بالمائة.

وبحسب التقرير ان المملكة العربية السعودية وإيران هما الدولتان الوحيدتان في الشرق الأوسط، اللتان تدخلان في قائمة أفضل 25 شركة عالمية في قطاع النفط والغاز تنشط في مجال تكنولوجيا النانو وعدد براءات الاختراع في هذا المجال.

ويعد معهد أبحاث النفط الايراني أحد رواد تسجيل براءات الاختراع في إيران وقد سجل في مجال تكنولوجيا النانو براءات اختراع قيّمة في مكاتب براءات الاختراع الأمريكية والأوروبية وغيرها.

أكبر شركات النفط والغاز في العالم بناءً على عدد براءات الاختراع وطلبات براءات الاختراع الصادرة في مجال تكنولوجيا النانو

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