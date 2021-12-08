وزارة الصحة: 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا على صعيد البلاد، اشارت الصحة الى نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم الاربعاء والتي سجلت 3 الاف و309 اصابة جديدة ليبلغ مجموع المصابين بهذا المرض الوبائي في ايران، 6 ملايين و144 الفا و644 شخصا.

واضافت، ان اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، بلغ 130 الفا و446 شخصا.

و نوهت وزارة الصحة في بيانها ايضا، بتعافي 5 ملايين و943 الفا و467 من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.

وعن التطعيم العام ضد هذا الوباء، فقد لفت البيان الى توزيع 108 ملايين و990 الفا و1935 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من انواع اللقاحات المضادة لفیروس كورنا في ارجاء البلاد، لحد اليوم.

انتهی** 1453