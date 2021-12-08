اللواء سلامي : سلكنا طريق التقدم دون الاستعانة بالاخرين

تصريحات اللواء سلامي هذه، جاءت خلال مراسم تكريم "يوم الممرض" التي اقيمت بجامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية في طهران.

واكد القائد العام للحرس الثوري، ان اقتدار الشعوب ينطلق من عظمة افكارها وقيمها السامية، وليست المظاهر العرضية التي تمنح الشعوب الرقي والتالق.

واضاف، "نحن في ايران الاسلامية سلكنا طريق التالق، ورغم كافة التحديات، ماضون باتجاه الرقي والازدهار".

ولفت اللواء سلامي، بان هناك الكثير من النماذج التي تجسد مدى اقتدار البلاد والنمو العظيم الذي تحقق بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ مستدلا في هذا الخصوص بتطوين صناعة انواع الطائرات المسيرة المزودة باحدث التقنيات، فضلا عن انتاج اللقاحات الطبية الذي تحقق وسط ظروف الحظر القاسية.

وتابع، ان "الطائرات المسيرة التي انتجتها السواعد الايرانية تستطيع الهبوط في جميع المناطق المحددة او القيام بكافة المهام الموكلة اليها".

وشدد القائد العام للحرس الثوري، بالقول : لقد بلغنا هذا المستوى اليوم بفضل جهود وتضحيات علمائنا وطلاب الجامعات، دون ان يقدم احد (من خارج البلاد) الينا، اي دعم في هذا المسار.

انتهى ** ح ع