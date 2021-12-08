سائح واديب كرواتي : إيران واحدة من افضل وأكثر دول العالم روعة وأمانًا للسياح

تصريحات السائح الكرواتي، جاءت خلال مراسم ازاحة الستار عن كتابه "ارض النبلاء" الصادر باللغتين الفارسية والكرواتية، التي جرت في مسرح زغرب الوطني اليو م الاربعاء، بحضور سفير الجمهورية الاسلامية لدى كرواتيا ومدرب منتخب كرة القدم الايراني.

ونفى روبجيتش، كافة الشائعات والاجواء السبلية التي يثيرها الاعلام الغربي ضد ايران.

وقال : ان زيارتي برفقة زوجتي الى ارجاء ايران، كانت افضل وسيلة لتفنيد الاكاذيب التي يروج لها ضد هذا البلد الرائع.

واكد السائح الكرواتي، ان كرم الضيافة والاخلاق السامية والسلوك الجميل، هي من ابرز سمات الشعب الايراني.

واردف روبجيتش، ان ايران واحدة من افضل دول العالم واكثرها امانا وروعة بالنسبة للسياح؛ و"قد ازددت شوقا لزيارة هذا البلد من جديد لدى عودتي الى كرواتيا".

انتهى ** ح ع