اية الله رئيسي يتطلع الى مرحلة جديدة من التعاون بين ايران وتركيا

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاربعاء، بين "اية الله رئيسي" ورئيس جمهورية تركيا "رجب طيب اردوغان".

واشار الرئيس الايراني، الى ضرورة التعاون بين طهران وانقرة في مجال مكافحة الارهاب؛ قائلا : ان السبيل الرئيسي لمجابهة الارهاب يكمن في احترام سيادة الدول.

واضاف، ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية، بسجلها الحافل في مجال مكافحة الارهاب، ترحّب بترسيخ التعاون مع جميع البلدان في هذا السياق".

كما نوّه اية الله رئيسي، باللقاءات والمشاورات التي اجراها خلال الفترة الاخيرة على صعيد المنطقة، مصرحا : اننا نؤكد على حل المشاكل في اطارها الاقليمي وبمشاركة فاعلة من جانب دول المنطقة ذاتها، ولا الحاجة لتدخل الاجانب في هذا الخصوص".

الى ذلك، اكد "اردوغان" على اهمية التعاون بين ايران وتركيا، لاسيما في المجالات الاقتصادية والامنية.

وقال الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني اليوم : لقد سادت فكرة التعاون المشترك في المرحلة الراهنة بين دول المنطقة، وهو ما يدل على نجاح الزيارات والمشاورات التي جرت خلال الفترة الاخيرة.

وبدوره، اكد اردوغان على اهمية الاجتماع المشترك بين ايران وتركيا؛ مؤكدا بأن العلاقات الثنائية ستشهد مرحلة جديدة في ضوء زيارته القادمة لطهران.

انتهى ** ح ع

