٠٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ٨:٤٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84570569
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باقري كني يستعرض مفاوضات فيينا مع نائب وزير الخارجية الصيني

باقري كني يستعرض مفاوضات فيينا مع نائب وزير الخارجية الصيني

طهران / 8 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – تباحث نائب وزير الخارجية للشؤون السياسة، كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني"، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني "ماجاؤو سو"، بشأن مفاوضات الغاء الحظر في فيينا.

واشار "باقري كني" في هذا الاتصال، الى مجموعة واسعة من التعاون الثنائي والرؤي المتقاربة بين طهران وبكين، حيال الكثير من القضايا الدولية؛ بما في ذلك مفاوضات فيينا.

واعرب كبير المفاوضين الايرانيين، عن تقديره لموقف الصين الداعم للجمهورية الاسلامية الايرانية بشان القضايا الرئيسية، ومنها اولوية رفع الحظر اللاقانوني الامريكي وتقديم الضمانات الى ايران في هذا الخصوص. 

كما تطرق الى جانب من مقترحات الوفد الايراني في اطار المسودة المقدمة الى الاطراف الاخرى؛ مؤكدا ان مقترحات الجمهورية الاسلامية صيغت بطريقة موثقة ومستدلة، وبما يلزم على الاطراف الاخرى ان تبدي موقفا موثقا ومستدلا في هذا الخصوص.

من جانبه، اكد نائب وزير الخارجية الصيني على اهمية المشاورات والتعاون بين اطراف المفاوضات؛ معربا عن امله بان يكون لدى الاطراف الاخرى ايضا موقف بناء من اجل الدفع بهذه المفاوضات.

انتهى ** ح ع 

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