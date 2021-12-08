٠٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84570595
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دبلوماسي روسي : يمكن التوصل الى اتفاق عبر مفاوضات فيينا

دبلوماسي روسي : يمكن التوصل الى اتفاق عبر مفاوضات فيينا

طهران / 8 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال مندوب وسفير روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" : ان التوصل الى اتفاق عبر مفاوضات فيينا ممكن.

جاء ذلك في تغريدة للمبعوث الروسي، عشية انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الجديدة بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية، في عاصمة النمسا.

واشار "اوليانوف"، الى اتصالاته مع "الطرفين الايراني والامريكي" حول المفاوضات؛ مصرحا "ان كليهما عازمان على العودة الى التعهدات قبال الاتفاق النووي، رغم اختلاف المواقف بشان اليات التوصل الى الاتفاق"؛ على حد رايه. 

واكد، الدبلوماسي الروسي، بان المسؤولية تلزم على اطراف الحوار ان يتغلبوا على هذه الخلافات.

وخلص الى القول، انه "في ضوء الاجواء التي يسودها الهدف المشترك، فإن التوصل الى اتفاق بين اطراف المفاوضات ممكن".

انتهى ** ح ع    

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