قاليباف يصل اسطنبول لحضور مؤتمر البرلمانات الاسلامية

وكان في استقبال "قاليباف" لدى وصوله مطار اسطنبول، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الايرانية "عثمان نوري".

وفي تصريحه لدى استقبال قاليباف، اشار المسؤول البرلماني التركي الى مكانة ايران وتركيا المرموقة في المنطقة؛ مؤكدا على ضرورة توسيع العلاقات بين البلدين.

وقال نوري : آمل أن يتمكن البلدان بحلول عام 2023 ومن خلال المحادثات الوثيقة بينهما، من المضي قدمًا باتجاه رفع مستوى العلاقات الثنائية.

واضاف : ان برلماني البلدين يضطلعان بدور بارز في سياق النهوض بمستوى الاواصر الثنائية.

الى ذلك، اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على اهمية التعاون البرلماني بين طهران وانقرة.

واعتبر قاليباف خلال اللقاء، ان العلاقات الايرانية التركية ولاسيما التعاون البرلماني بين الجانبين، بلغت مستوى جيدا؛ متطلعا الى الارتقاء بهذه الاواصر اكثر فأكثر.

انتهى ** ح ع