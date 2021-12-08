تخت روانجي: يجب ارغام الكيان الصهيوني للانضمام لمعاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية

وفي كلمته اليوم الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي، قال تخت روانجي: يجب مضاعفة الجهود بهدف الحد من معاناة الشعب السوري وتأثيرات الصراع بهذا البلد على السلام والامن الاقليمي.

واضاف: إن الخطوات المتبعة ينبغي ان تقوم على اسس الاحترام الكامل للسيادة ووحدة الاراضي السورية وانسحاب جميع القوات الاحتلالية والمتواجدة بشكل لاشرعي من اراضي هذا البلد الى جانب مكافحة المجموعات الارهابية.

وتابع سفير ايران في الامم المتحدة: يجب محاكمة الكثير من الارهابيين في سوريا بسبب استخدام الغازات والمواد الكيميائية اثناء الصراع.

واضاف: نحن نجدد مرة اخرى دعمنا الكامل لتحقيق اهداف معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية عبر تنفيذه الكامل والمؤثر ودون تمييز، وندعو لتنفيذ المعاهدة بشكل شامل على مستوى العالم، وفي هذا السياق تعتقد ايران انه يجب ارغام الكيان الاسرائيلي للانضمام لهذه المعاهدة فورا ودون شروط.

كما أكد موقف طهران القائم على تعزيز المعاهدة ونشاطات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بصورة مستقلة وحيادية ومهنية، داعيا الى إنهاء استخدام بعض البلدان لهذه المنظمة كأداة.

وثمّن جهود الحكومة السورية في تنفيذ تعهداتها وفق معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية ومنها الهدم الكامل لجميع المنشآت الـ 27 لانتاج الاسلحة الكيميائية التي كانت لديها، معربا عن أمله بايجاد حلول للمشاكل العالقة خلال اللقاء المرتقب بين وزير خارجية سوريا والمدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

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