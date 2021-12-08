روسيا تؤكد عزمها على حفظ واحياء الاتفاق النووي

واشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان اصدرته الاربعاء الى لقاء مساعد الخارجية كبير المفاوضين الروس سيرغي ريابكوف مع نظيره الايراني علي باقري كني في موسكو، وقالت بان ريابكوف اكد عزم روسيا على حفظ واحياء الاتفاق النووي.

وركز الجانبان خلال اللقاء الاهتمام حول احدث اوضاع المفاوضات في فيينا والتي كانت قد جرت 6 جولات منها خلال الاشهر الماضية.

وفي اللقاء اكد مساعد الخارجية الروسي التزام بلاده بحفظ واحياء الاتفاق النووي، معلنا استعداده لمواصلة الجهود اللازمة في فيينا بصورة مكثفة.

وكان كبير المفاوضين الايرانيين على باقري كني، قد اعلن بعد لقائه مع ريابكوف في مقابلة مع مراسلي وكالة "ارنا" والاذاعة والتلفزيون الايرانية أن محادثات فيينا ستستأنف الخميس (اليوم) واكد ان مقترحات ايران يمكن أن توجه عملية المفاوضات بجدية نحو الامام.

ووصف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بالممتازة في مختلف المجالات قائلاً: من اجل دفع المفاوضات إلى الأمام بشكل أسرع في هذه المرحلة ، وجدت أنه من الضروري إجراء مشاورات مع المسؤولين الروس حتى نواصل المفاوضات هذا الأسبوع في جو بناء وتطلعي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الايراني : في الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا ، أجرينا مشاورات مع روسيا عدة مرات ، كما أجرينا محادثات مع الجانب الصيني.

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