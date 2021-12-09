قائد حرس الحدود الايراني: سيتم الرد بحزم على اي زعزعة للامن في الحدود

واشار العميد كودرزي في تصريح له الاربعاء الى الامن المستديم في حدود البلاد وقال: انه وببركة الحضور المقتدر والباسل لحرس الحدود فان الامن المستديم مستتب في حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية المائية والبرية البالغة 8 آلاف و 755 كم وان سكان الحدود يحظون بهذه النعمة الالهية.

واضاف: ان جنود الولاية كابطال سنوات الدفاع المقدس الثماني سيردون بحزم وبسالة على اي زعزعة للامن وسوء نوايا في الحدود.

ونوه الى الجهوزية التامة لقوات حرس الحدود في الدفاع عن حدود وثغور الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان حرس الحدود يحرسون ويدافعون عن كيان البلاد في ظل التوكل على الباري تعالى والمعدات الذكية والالكترونية والبصرية التي بحوزتهم.

انتهى ** 2342