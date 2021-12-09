استئناف محادثات فيينا بهدف رفع الحظر

اجتماع اللجنة المشتركة سيعقد في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت طهران) في فندق كوبورغ في فيينا، وقبل الاجتماع، ستعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع إنريكي مورا ، مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ورئيسي الوفدين الصيني والروسي.

محادثات اليوم هي في الواقع استمرار للجولة السابعة من المحادثات لإحياء بنود الاتفاق النووي، وسيصل علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين ، إلى فيينا في الساعات المقبلة لحضور المحادثات، حيث قدم الأسبوع الماضي مسودتي وثيقتين إيرانيتين لرفع الحظر والقضايا النووية إلى الاطراف الآخرى ، وقال إن الجمهورية الإسلامية تتوقع من الطرف الاخر تقديم رد موثق ومنطقي على المقترحات الإيرانية.

وقال إن المسودتين المقدمة من قبل الوفد الايراني المفاوض، في الواقع لا تشكلان وثيقة جديدة وانما في ضوء النصوص التي كان قد توصل اليها الطرفان خلال 6 جولات سابقة في فيينا، حيث اجرينا تعديلا على نصين اثنين منها وعالجنا بعض الثغرات التي كانت موجودة في اتفاق عام 2015، كما ادرجنا في النص الفقرة الختامية التي كانت بحاجة الى تعديل ايضا.

وسيكون التركيز الرئيسي لاجتماع اللجنة المشتركة اليوم على تقييم وجهات نظر الجانب الآخر بشأن النصوص التي اقترحتها إيران.

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