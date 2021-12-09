كبير المفاوضين الإيرانيين يصل إلى العاصمة النمساوية

و من المقرر أن يجري باقري في الساعات القليلة المقبلة مشاورات دبلوماسية مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ورئيسي الوفدين الصيني والروسي في فندق كوبورغ قبل اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق.

وستستأنف الجولة الجديدة من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بعد ظهر اليوم على مستوى رؤساء وفود مفاوضات 4+ 1 والاتحاد الأوروبي وإيران.

وخلال اليومين الماضيين، أجرى كبير المفاوضين الإيرانيين محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الروس والصينيين حول آخر تطورات محادثات فيينا والنصوص الإيرانية المقترحة بشأن رفع الحظر الظالم والقضايا النووية، واليوم سيشارك في المفاوضات بإرادة جادة لسماع الإجابات الموثقة للأطراف الأخرى بهدف التوصل إلى اتفاق.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن مسودة المقترحات تأتي في إطار الاتفاق النووي، وبالتالي تتوقع من الأطراف الاخرى المشاركة في المفاوضات بمقترحات وردود محددة، بما في ذلك رفع الحظر.

وعلى الرغم من عدم وفاء الغرب بالتزاماته في الاتفاق النووي، فإن إيران مستعدة لمفاوضات مثمرة من أجل التوصل إلى اتفاق جيد في المحادثات وهي مصممة على إنجاح المفاوضات.

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