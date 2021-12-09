إيران تؤكد تعاون باكستان في مكافحة الهجرة غير الشرعية

في اليوم الرابع من زيارته الرسمية لباكستان، التقى العميد قنبري اليوم الخميس نائب مدير منطقة الشمال ورئيس ومدير وكالة لاهور الفيدرالية للتحقيقات في مدينة لاهور مركز ولاية بنجاب الباكستانية.

كما حضر اللقاء أعضاء الوفد الايراني والقنصل العام الإيراني في لاهور محمد رضا ناظري، والعقيد "اميد سروري" ضابط الارتباط الايراني لشؤون مكافحة المخدرات في باكستان .

واكد الجانبان على ضرورة التشاور الوثيق وتبادل المعلومات من خلال دراسة سبل تعزيز التعاون بين شرطة تحريات البلدين.

واتفق رئيس شرطة التحريات الايراني ورئيس الوفد الباكستاني على التعاون وتبادل المعلومات حول مكافحة الهجرة غير الشرعية من باكستان إلى إيران وظاهرة الاتجار بالبشر.

وأكد العميد قنبري على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتحديد الأسباب الرئيسية للاتجار بالبشر ، لأن استمرار هذه الظاهرة سيكون له آثار سلبية في كلا البلدين.

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