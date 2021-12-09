٠٩‏/١٢‏/٢٠٢١, ٢:٣٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84571217
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الصحة الايرانية: 78 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 78 وفاة جديدة بكورونا

طهران/ 9 كانون الاول/ديسمبر/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و524 حالة وفاة.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 3 آلاف و 228 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 147 ألفا و 872 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان  3169 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

 ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 950 ألفا و 425 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 58 مليونا و 489 ألفا و 565 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 48 مليونا و 926 ألفا و 450 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى مليون و971 الفا و 229 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 109 ملايين و 387 ألفا و 244 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 39 مليونا و 739 ألفا و 512 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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