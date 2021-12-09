علي باقري: لا موانع امام التوصل إلى اتفاق في فيينا

واضاف علي باقري كني بعد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الخميس في حديث مع الصحفيين، أن الاطراف المختلفة من بينها إيران، طرحت رؤيتها بشأن المسار المستقبلي للمحادثات.

وصرح أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد في هذا الاجتماع أنه سبق أن حدد مسار المحادثات انطلاقا من مواقفه ووجهات نظره وسيستمر بجدية ولديه إرادة جادة للمفاوضات.

وبشان التوصل الى اتفاق اوضح باقري كني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا ترى وجود عقبات في هذا المجال إذا توفرت الأرضية اللازمة.

وردا على سؤال لمراسل ارنا حول ما إذا كانت الأطراف الأخرى قدمت ردا موثقا على مقترحات إيران في اجتماع اليوم، قال إن هذا الموضوع بحاجة الى متابعة في جلسات مجموعات العمل.

واعتبر باقري أن مجرد تحلي الطرفين بالإرادة الجادة لمواصلة المحادثات، فهذا يعني انهما يريدان التقارب في وجهات النظر.

انتهى** 2344