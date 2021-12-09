500 مليون دولار زيادة الصادرات الإيرانية إلى أوزبكستان

واضاف مهدي صفري في مقابلة اليوم الخميس حول الإنجازات الاقتصادية التي حققتها وزارة الخارجية خلال فترة المائة يوم للحكومة الثالثة عشرة، أن صادراتنا إلى طاجيكستان ارتفعت من 60 مليون دولار إلى 180 دولارا في الشهرين الماضيين، كما أننا ركزنا معظم جهودنا على تفعيل ممرات الاتصال مع دول الجوار وزيادة الصادرات إلى هذه الدول وخاصة تصدير الخدمات الهندسية.

واشار الى ان آسيا الوسطى من المناطق المهمة والتي تراجعت علاقاتنا التجارية مع هذه المنطقة بشكل كبير وكانت علاقاتنا معها ضعيفة للغاية، ولكن في هذين الشهرين ، ازداد رقم صادراتنا إلى دول هذه المنطقة بشكل ملحوظ .

وأضاف صفري أنه في طاجيكستان، بالإضافة إلى زيادة الصادرات من 60 مليون دولار إلى 180 مليون دولار في الشهرين الماضيين ، فإن تنفيذ خطة 350 مليون دولار مدرج أيضا على جدول الأعمال.

وقال مساعد وزير الخارجية: حاولنا خلال هذه الفترة ربط ممرات هذه الدول بميناء بندر عباس وجابهار جنوب البلاد، ولهذا الغرض عقدنا لجان مشتركة مع وزيري النقل والتجارة في هذه الدول، كما قاموا بزيارة موانئنا لاستخدامها في تخزين بضائعهم.

وأضاف ان المشاكل المتعلقة بجمهوريتي أرمينيا وأذربيجان تتعلق أيضا بالممر الذي تم حله، وبات مسار كلا البلدين سلس حاليا وتم استخدام طريق بحر قزوين كبديل ثالث، كما زاد من خلال ذلك تصدير بضائعنا وخاصة تصدير الخدمات الهندسية إلى الشمال.

وقال صفري أيضا عن زيادة التجارة بين إيران والعراق، أن البلدين لديهما 12 نقطة حدودية، وجهودنا كانت لزيادة صادراتنا وتبادلنا التجاري بنسبة 30 إلى 50 بالمئة من خلال إزالة العوائق في هذه النقاط الحدودية.

وأضاف أن هدفنا مضاعفة تصدير بضائعنا إلى دول المنطقة خلال السنوات الأربع للحكومة الثالثة عشرة، ويمكن تحقيق هذا الهدف في العامين ونصف العام المقبلين.

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