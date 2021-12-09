امير عبداللهيان: نسعى في مفاوضات فيينا للوصول الى اتفاق جيد

وكتب امير عبداللهيان في مدونة له على اينستغرام مساء الخميس: انه على الاطراف الغربية ان تعلم بانها تكلمت بما يكفي خلال الاعوام الثمانية الماضية واعطت وعودا فارغة بلا عمل الا ان اليوم هو وقت العمل ونحن نسعى للوصول الى اتفاق جاد وجيد.

واضاف: ان البرنامج النووي الايراني سلمي تماما الا ان رفع الهواجس النووية التي تدعي بها الاطراف الغربية له علاقة مباشرة بالرفع الكامل لاجراءات الحظر المتعلقة بالاتفاق النووي.

وقال امير عبداللهيان: رغم اننا نشك؛ هل ان الطرف الغربي جاهز لرفع الحظر اساسا ام انه يسعى لرفع هواجسه من جانب واحد، ولكن لو حضر الطرف الغربي للمفاوضات بحسن النوايا والمبادرة العملانية والافكار البناءة فاننا سنشهد تقدما سريعا للمفاوضات بالتاكيد.

انتهى ** 2342