سباهان اصفهان يستعيد صدارة الدوري الايراني موقتا

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس في اطار الجولة التاسعة من الدوري على استاد "نقش جهان" في اصفهان سجل هدف الفوز ياسين سلماني في الدقيقة 23 .

وفي مباراة اخرى حقق استقلال طهران فوزا كبيرا على بيكان 3-0 بعد سلسلة من التعادلات.

سجل اهداف استقلال طهران كل من سياوش يزداني (32) ومحمد دانشكر (74) وارسلان مطهري (85).

اما برسبوليس فقد اقتنص التعادل بشق الانفس امام هوادر بنتيجة 2-2 .

سجل هدفي برسبوليس كل من فرشاد فرجي (40) وسيامك نعمتي (90) فیما سجل هدفي هوادار محمد حسيني (38 و 53) علما بان هدف هوادار الثاني كان بلمسة يد من مهاجمه حسيني الذي اعترف هو نفسه بان هدفه كان "مارادونيا" (في الاشارة الى هدف مارادونا باليد للارجنتين في مرمى انجلترا في مونديال 1986).

وبهذه النتائج ارتفع رصيد سباهان الى 19 نقطة في الصدارة ورصيد استقلال طهران الى 17 نقطة في المركز الثاني وبرسبوليس 16 نقطة في المركز الخامس.

ويحتل كل كهر سيرجان والمنيوم اراك المركزين الثالث والرابع برصيد 16 نقطة (مباراة اقل).

انتهى ** 2342