مفاوضات فيينا... في اي مسار تتحرك؟

ومن اجمالي التقييمات الحاصلة من جولة المفاوضات الجديدة في فيينا بهدف رفع الحظر الظالم يمكن استقراء ان المفاوضات ماضية قدما الى الامام للوصول الى اتفاق رغم الاجواء المثارة والضجيج الاعلامي المفتعل.

وافاد مراسل "ارنا" الموفد بان مصدرا قريب الصلة من الوفد الايراني المفاوض وصف في تصريح له المفاوضات بانها ماضية الى الامام قدما وقال بان المفاوضات جارية بهدف رفع الحظر.

وتزامنا مع ذلك قال مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني في تصريح مماثل عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الخميس بان هدف جميع المشاركين في المفاوضات تمثل بان يتمكنوا برؤية ماضية الى الامام من بلورة مفاوضات تقرّب آراء الطرفين في مسار التوصل الى اتفاق.

واضاف: ان المقترحات التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية الاسبوع الماضي للطرف الاخر تشير الى آراء ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول المسودة التي وصلت الى حصيلة في "فيينا 6" وان آراء ومواقف بلادنا هذه ستكون زاد الوفد الايراني لمواصلة المفاوضات.

وكان باقري كني قد قدم مقترحات ايران في اطار موضوعين هما رفع الحظر الظالم والقضايا النووية واعلن بانه سيبقى في فيينا فيما ابدت الاطراف الاخرى الاستعداد لمواصلة المفاوضات الا ان الاوروبيين الذين هم تابعون لاراء الولايات المتحدة طلبوا وقف المفاوضات للتوجه الى عواصمهم من اجل دراسة وتحليل مقترحات ايران بدقة.

جولة المفاوضات الرامية لرفع الحظر استؤنفت الخميس بعد توقف دام اسبوعا بعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. في هذا الاجتماع شرح باقري اسس مقترحات ايران واكد على جدية وحسن نوايا ايران في المفاوضات واوضح بان ايران ستواصل بجدية مسار المفاوضات على اساس مواقفها وآراءها وتمتلك الارادة الجادة والحازمة لخوض مفاوضات جادة.

وفي ختام هذا الاجتماع وفي تصريح ادلى به للصحفيين كرر انريكي مورا مساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي الذي يتراس اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اهمية احياء نصوص الاتفاق النووي واوضح بان هنالك شعورا جديدا لاحياء الاتفاق لدى جميع الاطراف المشاركة.

واشار مورا الى ضرورة الواقعية في مفاوضات فيينا وصرح بان جميع الوفود تسعى للوصول الى اتفاق.

وفي هذا السياق صرح باقري للصحفيين الايرانيين الموفدين الى فيينا بان شعوره في هذه الجولة مختلف ازاء الجولة السابقة من المفاوضات وقال انه يشعر بان الطرف الاخر توصل الى ارادة اكثر جدية للدخول في مفاوضات مؤثرة وتفضي الى نتيجة.

وحول اجراءات الحظر الاميركية ضد ايران قال: ان اجراءات الاميركيين غير البناءة والهدامة التي تجري خلال المفاوضات واجهت الاحتجاج اليوم من قبل عدد من دول "4+1" في اجتماع اللجنة المشتركة وهم وصفوا هذه الاجراءات بانها غير بناءة ايضا وطالبوا اميركا بان تكف عن هذه الاجراءات الهدامة.

بناء على ذلك ستتواصل المفاوضات خلال الايام القادمة بهدف الوصول الى اتفاق حيث يشارك وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية بارادة جادة لرفع الحظر الاميركي الظالم في ظل احياء الاتفاق النووي.

وبناء على هذا التقرير فان مفاوضات الخبراء بدات مساء الخميس وتتواصل المفاوضات في مختلف المستويات.

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