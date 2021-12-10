مستشار رئیس مجلس الوزراء اليمني: اطالة الحرب هو استنزاف لثروات دول الخليج والمستفيد هو شركات السلاح

وفی حوار خاص مع وکالة ارنا، اضاف مستشار رئیس مجلس الوزراء اليمني "حميد عبدالقادر عنتر" ان اليمن سوف يخرج من هذه الحرب منتصرا لانه يحمل راية الحق ويدافع عن قضية ويخوض معركة التحرر والاستقلال ويستمد قوته من الله تعالى ومصدر الهامة الامام الحسين عليه السلام ومن يتخذ من الامام الحسين مصدر الهام لايعرف الهزيمة.

وتابع سوف يستمر ضرب العمق السعودي وتوسيع الخارطة الجغرافية لضرب كافة مدن السعودية حتى يجنح العدو السعودي للسلام ويوقف عدوانة على اليمن.

ولفت عبدالقادر عنتر الى ان هناك مفاجات قادمة سوف يتلقى العدو السعودي ضربات موجعة ومؤلمة يتمثل بنسف واستهداف مواقع حيوية واستراتيجية المرصودة في بنك الاهداف تسبب شلل للنظام السعودي.

سيتم ملاحقة قادة دول العدوان امام المحاكم الدولية

واوضح في بداية الحرب العسكرية على اليمن كان الجيش واللجان الشعبية في خط الدفاع الان اصبح في خط الهجوم واسقاط المدن السعودية ونقل المعركة الى العمق السعودي. بعد ستة اعوام من العدوان العالمي على اليمن لم يحقق العدو اي هدف من اهدافة المعلنة الا تدمير للبنية التحتية واستهداف منازل سكنية ومدنيين وكل هذه الجرائم موثق من قبل منظمات دولية سيتم ملاحقة قادة دول العدوان امام المحاكم الدولية.

ومضى يقول ان وضع الجيش واللجان الشعبية اكثر قوة من اي وقت مضی، حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات في مختلف محاور القتال وفي العمق السعودي.

وفي جانب اخر من الحوار اكد عبدالقادر عنتر ان الامارات ستكون في مرمى القوة الصاروخية وسيتم استهداف دبي وابو ظبي اذا لم تنسحب من اليمن ضربة واحده للامارات سوف يسبب لها شلل تام خصوصا دبي استهداف دبي سوف تغادر كل الشركات والمستثمرين من الامارات وسوف ينهار اقتصاد الامارات اذا تعرضت لضربة عسكرية موجعة.

الانسحاب العدو من الحديدة هو ثمار صمود وثبات الشعب اليمني البطل

واكد عنتر ان الانسحاب من الحديدة من قبل العدو يمثل فشل تحالف العدوان وتخبطه وهو لم يحقق اي انتصار في الميدان وهذا الانسحاب هو ثمار صمود وثبات الشعب اليمني البطل المقاوم الصامد صمود اسطوري وربما ان الانسحاب بتوجيهات من دولة الاحتلال الامارات لان قواتها مهدده للاستهداف من قبل الجيش واللجان الشعبية.

وفیما یخص الاوضاع فی مأرب اوضح ان مأرب الان مطوقة من كامل الاتجاهات وتم اتخاذ القرار من القيادة لاستعادة مارب وعودتها الى حضن الوطن لانها تمثل العمق الاستراتيجي لليمن وفيها كل مصادر الثروة والطاقة الذي يعتمد عليها المرتزقة. تحرير مارب وعودتها الى حضن الوطن يمثل هزيمة لتحالف قوى العدوان ومن خلفهم قوى الاستكبار العالمي وبالتالي سوف يوقف العدوان وتدخل اليمن مرحلة سياسية جديدة ويتم التفاوض من مصدر قوة بين القوى الوطنية والقوى المرتهنة للعدوان.

وختم عبدالقادر عنتر بالقول : ان النصر حليف اليمن وهزيمة كبرى ومدوية لقوى الاستكبار العالمي. الحرب منذ بدايه العدوان هي امريكيه- صهيونية ودول العدوان هم ادوات لتنفیذ المشاريع الامريكية في المنطقه.

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