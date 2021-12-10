رئيس الجمهورية يصل الى محافظة لرستان

وهنأ رئيس الجمهورية عند وصوله مطار خرم أباد مركز محافظة لرستان بذكرى ولادة السيدة زينب (ع) ويوم الممرض واضاف ان کثیر من شباب هذه المحافظة هم متعلمون ولكن يعانون من البطالة مؤكدا على ضرورة معالجة مشكلة البطالة في المحافظة.

ولفت الى ان لرستان تتمتع بمصادر المياه والمناجم وخصوبة التربة و مقومات السياحة غير ان كثير من الشباب فيها يعانون من البطالة لذلك سنناقش خلال هذه الزيارة هذه المشاكل لتخفيف مشكلة البطالة.

ووصل رئيس الجمهورية اليوم الجمعة الى محافظة لرستان ويرافقه في هذه الزيارة عدد من الوزراء بمن فيهم وزير الجهاد الزراعي و وزير الطاقة والصناعة والمناجم و وزير العمل و الرخاء الاجتماعي و وزير الرياضة الى جانب عدد من مساعدي الوزراء و رؤساء مختلف المؤسسات و المنظمات في البلاد.

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