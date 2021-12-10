١٠‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٠:٠١ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84571831
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اولیانوف: على كافة الاطراف ان تحتذي بموقف ايران البرغماتي في مفاوضات فيينا

اولیانوف: على كافة الاطراف ان تحتذي بموقف ايران البرغماتي في مفاوضات فيينا

طهران/10 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – قال مندوب وسفير روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف" ان ایران اتبعت النهج البرغماتی خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي و يجب على باقي الاطراف اتباع مثل هذا النهج .

وفي تغريدة له على موقع تويتر، اضاف اوليانوف اليوم الجمعه، ان لديه كثير من المؤشرات تؤكد انتهاج ايران موقف برغماتي خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وعلى باقي الاطراف ان تلتزم بمثل هذا الموقف لان المساعي الحقيقية  هي التي ستزيد من فرص النجاح.

واضاف ان دراسة ما طرحته ايران ضرورية كونها تأتي ضمن اطار الدبلوماسي متعدد الاطراف.

وبدأت في فندق كوبورغ بفيينا اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي امس الخميس بحضور رؤساء الوفود المفاوضة الموقعة على الاتفاق لمراجعة نصوص المقترحات الايرانية .حيث تقرر في هذا الاجتماع، مواصلة المناقشات حول النصوص المقترحة على مختلف المستويات.

ویمثل الاجتماع استمرارا للجولة السابعة من المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي والتي بدأت الاثنين الماضي (29 نوفمبر) في فيينا.

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