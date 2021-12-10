قاليباف: تطوير العلاقات مع الدول الجوار والإسلامية يأتي ضمن اولويات الحكومة و البرلمان في ايران

وافادت ارنا الیوم الجمعة، ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف"، وصل اسطنبول أمس الخميس لحضور اجتماع اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (PUIC) لبحث موضوع فلسطين ومسألة الهجرة ألافغانية إلى الدول الإسلامية، والتقى الليلة الماضية، عددًا من الرؤساء التنفيذيين للشركات التركية والمستثمرين الأتراك في ايران.

وقال قاليباف، في الحكومة والبرلمان أعطينا الأولوية لتطوير العلاقات مع جيراننا والدول الإسلامية، وهذه إرادة جادة وقوية وعلى هذا الأساس، مصممون على إعطاء الأولوية للتجارة الثنائية.

وانطلق الاجتماع السادس عشر للاتحاد البرلمانات الدولية لمنظمة التعاون الإسلامي امس الخميس باستضافة البرلمان التركي في مدينة اسطنبول ويستمر ليومين وتتخذ "فلسطين والهجرة وأفغانستان حيزا مهما من مباحثات الاجتماع.

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