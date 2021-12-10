الخارجیة الروسية: عنجهية الغرب تحول دون معالجة القضايا الدولية

واضاف لافروف ان واشنطن وحلفائها الغربية يقومون في ظروف مختلفة بتشكيل تحالفات تضم قلة قليلة من الاعضاء ليتحدثون باسم المجتمع الدولي.

وتابع ان عددا من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية تعمل على الحفاظ على تفوقها الهش سعيا منها الى استبدال مبادئها بالمبادئ الدولية وميثاق الامم المتحدة.

واكد ان هذه التصرفات الغربية المتغطرسة لن تسهم في حل القضايا والمشاكل الدولية بما فيها الارهاب والجرائم التي تتجاوزحدود الدول والتغيرات المناخية وكذلك شح المياه الصالحة للشرب على الصعيد العالمي.

وفی اطار تصرفاتها المتغطرسة قامت الولایات المتحدة الامريكية امس الخميس بتنظيم اجتماع افتراضي تحت عنوان ما تسميه "الديمقراطية" والذي يستمر اليوم الجمعة ودعت ممثلين عن وسائل الاعلام ورؤساء والناشطين في مجال حقوق الانسان ورجال الاعمال من 110 دولة ومنطقة الى الحضور في الاجتماع فيما خلت قائمة الدول المدعوة من كثير من الدول بما فيها ايران وروسيا وهنغاريا والصين وتركيا و السعودية.

انتهى**1110