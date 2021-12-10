خطيب جمعة طهران: ايران حققت انجازات كبيرة في مجال الصناعة العسكرية

وقال آیة الله صدّيقي، في خطبة صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بطهران ان التقوى الية تساعد الانسان في الوقوف بوجه العدوين الداخلي و الخارجي.

واكد ان امریکا اخفقت فی ثلاث جبهات فرضت فیها الحظر على ايران؛ الاولى ان وزارة الخزانة الامريكية فرضت عقوبات كانت تهدف من خلالها اصابة اقتصاد ايران بالشلل و الثانية ان وزير الخارجية الامريكية كان يهدد خلال زياراته الى مختلف دول العالم ويحذر حكوماتها من الحوار او التعامل مع ايران وكانت تفرض امريكا غرامات باهظة على الشركات والاشخاص الذين يصدرون السلع الى ايران.

واضاف الجبهة الثالثة هي ان الاستخبارات الامريكية عملت منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران لحد الان على اثارة السخط لدى الشعب الايراني وجعل ايران معزولة الا ان حكمة سماحة قائد الثورة الاسلامية الى جانب صمود الشعب الايراني الواعي والتفافه حول النظام جعل مساعي العدو عديمة الجدوى مؤكدا ان العدو لن يستطيع ان يحقق اهدافه.

وفی جانب اخر من تصریحاته اشار نمو صادرات ايران خلال الشهور الثمانية المنصرمة من العام الايراني الجاري (بدا 20 مارس 2021) و اضاف ان مبيعات النفط شهدت نموا رغم كل الضغوطات و التهديدات و هذا يدل على نجاح صمود الشعب الايراني.

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