انطلاق اجتماع اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول

ويشارك في الاجتماع رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية والدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني لدول منظمة التعاون الإسلامي.
ويترأس رئيس مجلس الشورى الإسلامي"محمد باقر قاليباف" الوفد الايراني المشارك في الاجتماع و الذي يضم سارا فلاحي وإبراهيم رضائي وأبو الفضل عمويي وعادل نجف زاده.
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طهران/10 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- انطلق الاجتماع السادس عشر لاتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي ظهر اليو مالجمعة في اسطنبول.
ويشارك في الاجتماع رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية والدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني لدول منظمة التعاون الإسلامي.
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