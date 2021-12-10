انطلاق اجتماع اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول

نيويورك / 8 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اشارت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي الى ظاهرة سرقة نفط ايران في البحر منذ العام الماضي، محذرة من مثل هذه السياسات الخطيرة التي ادت للمزيد من تدهور الاوضاع بسبب السياسات الاستكبارية الاحادية.