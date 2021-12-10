قاليباف يجتمع مع اردوغان على هامش اجتماع اتحاد البرلمانات في اسطنبول

وجرى اللقاء اليوم الجمعة على هامش اجتماع اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحضره ايضا رئيس البرلمان التركي"مصطفى شنطوب" .

واكد قاليباف خلال اللقاء على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين ايران وتركيا واضاف ان وثيقة التعاون الثنائي تقترب من مراحله الاخيرة معتبرا اياها رمزا يجسد ارادة الجانبين الجادة لتعزيز علاقاتهما.

واشار الى دعم ايران لمبادرة 3+3 وقال انه ينبغي اقامة علاقات جيدة بين جميع دول منطقة القوقاز والتي ستسهم في تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة.

وفي معرض اشارته الى مفاوضات فيينا اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي لتعلم القوى الكبرى لا ينبغي فرض ارادتها على دول اخرى و اذا تحترم مصالح الاخرين يمكن التوصل الى الاتفاق.

من جانبه اشار الرئيس التركي خلال اللقاء الى الظروف الناجمة عن كورونا وانعكاساته على التبادل الاقتصادي بين دول العالم واضاف رغم ذلك ان التعاون الاقتصادي بين ايران وتركيا شهد نموا خلال هذه الفترة.

واكد على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين تركيا وايران معربا عن امله في ان تتمخض المفاوضات في فيينا عن نتيجة عادلة.

كما نوه الى تطورات افغانستان وازمه اللاجئين الافغان واضاف يجب ان تقدم المنظمات الدولية الدعم و المساعدة لايران في هذا المجال.

كما اعرب الرئيس التركي عن امله في زيارة ايران في مستقبل قريب.

وانطلق الاجتماع السادس عشر للاتحاد البرلمانات الدولية لمنظمة التعاون الإسلامي ظهر اليوم باستضافة البرلمان التركي في مدينة اسطنبول ويشارك فيه رؤسا البرلمانات والوفود البرلمانية والدبلوماسية لدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

ويترأس قاليباف الوفد الايراني المشارك في الاجتماع.

انتهى**1110

