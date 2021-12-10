انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران الى 79 حالة

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الجمعة، إلى تسجيل 2 آلاف و971 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و150 الفا و843 شخصا.

وأضافت أن 493 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات وان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 5 ملايين و957 الفا و17 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 39 مليونا و846 الفا و85 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

واخذ انتشار فيروس كورونا في ايران وعدد الوفيات الناجمة عنه منحى تنازليا فی شهر تشرین الاول /اكتوبر لينخفض دون المئتين يوميا بعدما ارتفع عدد الوفيات اليومية ليبلغ 709 شخصا في 24 اب/اغسطس الماضي. واستمر المنحى التنازلي في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا لينخفض تحت المئة يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بفضل مراعاة التوصيات الصحية وتلقى عدد كبير من الايرانيين اللقاح المضاد لكورونا.

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