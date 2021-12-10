خرازی: التدخل الاجنبي هو العامل الاساس في ازمات المنطقة

واضاف خرازي في كلمة امام الندوة الافتراضية اقيمت بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال كازاخستان تحت عنوان " 30 عاما من الاستقلال: القيادة، التنمية المستدامة والتقدم"، اضاف ان كازاخستان نفذت استراتيجيات ومبادرات مهمة على مختلف الاصعدة الداخلية والاقليمية والدولية على مدى العقود الثلاثة الاخيرة مما تدل على وعيها وذكائها وشعورها بالمسؤولية لان مساعيها في هذا المجال حققت انجازات مهمة بما فيها التقدم الاقتصادي واقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع دول الجوار ودول المنطقة وغيرها.

وفیما لفت الی ان ایران من الدول الاوائل التي اعترفت باستقلال جمهورية كازاخستان اكد ان ايران تعتبر كازاخستان دولة تركت بصمتها في التطورات الاقليمية.

واضاف ان الارادة الجادة لدى ايران و كازاخستان توفرت فرصا كبيرة للتعاون في مختلف المجالات و تمهد الطريق لتعزيز التعاون بينهما ملفتا في الوقت نفسه ان العقوبات الامريكية اللاشرعية والحظر الامريكي المفروض على شركاء ايران التجاريين عرقلت توظيف كافة الامكانيات الموجودة لدى ايران و كازاخستان لذلك يجب اجراء مشاورات بين مسؤولي البلدين للتوصل الى الية مناسبة لازالة العقبات التي تعترض تعزيز التعاون بينهما.

واعتبر قضیة فلسطين من اهم قضايا منطقة الشرق الاوسط واضاف ان حل هذه الازمة لا يمكن الا من خلال الالتزام بمبدأ الديمقراطية المستمدة من اراء الشعب الفلسطيني و اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم المسلمين واليهود والمسيحيين و اعتراف المجتمع الدولي بحقهم في تقرير مصيرهم

وفی جانب اخر من تصریحاته اشار خرازي الى الازمة في سوريا ومساهمة كازاخستان في اقرار السلام فيها عبر اجتماع استانا واضاف ان هناك بوادر ارساء الامن والاستقرار في سوريا تلوح في الافق .

وبخصوص الحرب في اليمن اعتبر خرازي الحرب فيه بانها عديمة الجدوى و لها تكاليف باهظة وهي الحرب التي ادت الى الحاق دمار كبير باليمن واودت بحياة كثير من اليمنيين واكد حان الوقت لوضع نهاية لهذه الحرب من خلال ضغوط المجتمع الدولي وجهود الامم المتحدة.

وشدد بالقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدعم الشعب اليمني لا تدخر اي جهد لوقف الحرب فيه.

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