١٠‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٠:٣٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84572500
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باقري يلتقي وزير الخارجية النمساوي

باقري يلتقي وزير الخارجية النمساوي

فيينا / 10 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- التقى مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني وزير الخارجية النمساوي ميشائيل لينهارت على هامش مشاركته في مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران.

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد بان الجانبين تباحثا خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية وكذلك مفاوضات فيينا.

يذكر ان الجولة الجديدة لمفاوضات فيينا بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة "4+1" لرفع الحظر والتي كانت قد انطلت يوم الاثنين من الاسبوع الماضي وتوقفت لبضعة ايام قد استؤنفت يوم امس الخميس.

وقال مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين في تصريح له في وقت سابق بان ايران تمتلك ارادة جادة لمواصلة مسار المفاوضات بجدية على اساس مواقفها وآرائها.

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