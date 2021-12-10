باقري يلتقي وزير الخارجية النمساوي

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد بان الجانبين تباحثا خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية وكذلك مفاوضات فيينا.

يذكر ان الجولة الجديدة لمفاوضات فيينا بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة "4+1" لرفع الحظر والتي كانت قد انطلت يوم الاثنين من الاسبوع الماضي وتوقفت لبضعة ايام قد استؤنفت يوم امس الخميس.

وقال مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين في تصريح له في وقت سابق بان ايران تمتلك ارادة جادة لمواصلة مسار المفاوضات بجدية على اساس مواقفها وآرائها.

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