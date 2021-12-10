ايران تفند مزاعم رويترز حول القبول الكامل لنص جولات المفاوضات الست السابقة

وقال المصدر المطلع المقرب من فريق التفاوض الإيراني: إنّ إيران صرحت في محادثات ثنائية مع الصين أن نص الجولات الست السابقة من محادثات فيينا محترم، لكنه قابل للتفاوض لأنه لم يتم الاتفاق عليه، وعلى هذا الاساس ينبغي تغيير فقرات النص التي تتعارض مع اتفاق 2015 او لا تضمنها.

وتتواصل المفاوضات بين إيران ودول "4+1" في فيينا فيما لا تزال بعض وسائل الإعلام المقربة من الأطراف الأوروبية تثير أجواءً نفسية حول مفاوضات فيينا.

وقبل ساعات، نقلت رويترز عن دبلوماسي أوروبي، دون تسميته، قوله: "اتفق المفاوضون الإيرانيون في فيينا على مواصلة المحادثات على أساس محتوى النصوص المتفق عليها حتى يونيو من هذا العام".

وقد أكد علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين في وقت سابق أن جولات المفاوضات السابقة يمكن النظر إليها إلا كمسودة فقط.

انتهى ** 2342