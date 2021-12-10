قاليباف يؤكد اهمية الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران وتركيا

وفي تصريح ادلى به حين عودته الى طهران مساء الجمعة من اسطنبول بعد مشاركته في الاجتماع الـ 16 لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، اشار قاليباف الى لقاءاته المتعددة خاصة مع نظيره التركي على هامش الاجتماع وقال: ان جدول اعمال الاجتماع تركز على قضية افغانستان والمهاجرين في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها افغانستان مع برودة الطقس في الشتاء اضافة الى قضية فلسطين.

واعتبر القرارات المتخذة في الاجتماع بانها كانت جيدة واضاف: كان لنا لقاء مع الرئيس التركي جرى خلاله البحث حول التعاون التجاري والسياسي ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

واضاف: ان الرئيس التركي سيقوم بزيارة الى طهران قريبا حيث نامل بان يتم التوقيع النهائي على الوثيقة الشاملة للتعاون بين البلدين وان يتحقق المزيد من الازدهار في مجال القضايا الاقتصادية.

واشار قاليباف الى اجتماعه بنظيره الجزائري حيث تقرر ان يقوم بزيارة الى طهران.

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