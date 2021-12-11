الجمارك الايرانية: سيتم تطوير العلاقات التجارية مع افغانستان

واشار ذاکري، في تصريحه اليوم الجمعة ضمن زيارته التفقدية للمناطق الحدودية المشتركة مع افغانستان، الى أوضاع المناطق الحدودية في محافظة سيستان وبلوجستان ، وقال: منذ صباح الجمعة ، جرت زيارات ميدانية في منفذ ميلك وسوق غمشاد الحدودي ، وتم تبادل وجهات النظر حول المشاكل والعقبات التي تعترض تطوير الأعمال على جانبي حدود البلدين.

وأضاف: تقرر اتخاذ قرارات موحدة بشأن تحديد مهام المؤسسات الناشطة في مجال السياسة الخارجية والتجارة لتنمية العلاقات التجارية والنقل والجمارك مع أفغانستان.

وأكد عزم الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) على تطوير المناطق الحدودية والاهتمام بسكان الحدود وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات الناشطة بالمناطق الحدودية.

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