مساعد رئيس الجمهورية: إيران تعلن استعدادها للمشاركة في إعادة بناء سوريا

وقال السيد محمد حسيني اليوم السبت في لقاء مع السفير السوري في طهران "شفق ديوب" ، إن الحكومة الثالثة عشرة أعطت الأولوية لتوسيع التعاون مع دول الجوار والمنطقة لا سيما سوريا التي نعتبرها دولة شقيقة وحليفا وشريكا استراتيجيا لإيران".

واشار إلى تعاون سوريا مع إيران خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على ايران 1980-1988)وقال: "كان لدينا تعاون جيد في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وحاولنا أيضا الدفاع عن الشعب المظلوم والحكومة السورية الشرعية في مواجهة داعش. وتطرق حسيني إلى الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق سليماني وقال: إن الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني كان يربط بين الشعبين إلايراني والسوري وشهدنا خلال زيارة سوريا العام الماضي كيف يذكره المسؤولون والشعب السوريون لخيره وعظمته .

وشدد حسيني على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية التي ساعدت سوريا خلال الحرب الكونية عليها مستعدة الآن للقيام بدور جاد في إعادة إعمار سوريا".

وأشار إلى اعتداء الكيان الصهيوني على الأراضي السورية وقال: "من المتوقع أن يرد المجتمع الدولي على ذلك ويدينه".

وشدد حسيني: "على رعاة الإرهابيين أن يعلموا أن هذه الأعمال لن تمر دون رد ، وإذا سعى الصهاينة لإشعال النار والحرب وانعدام الأمن في سوريا ، فإنه سيؤثر عليهم بالتأكيد.

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