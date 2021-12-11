ترشيح المنتخب الايراني للكرة الطائرة جلوس لأفضل فريق لعام 2021

طهران / 10 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف القضية الفلسطينية بانها الاولوية الاهم للعالم الاسلامي، وصرح بان جبهة المقاومة ادت الى اذلال الصهاينة وان يصبحوا منبوذين حتى في الغرب مؤكدا بان هذا المسار سيؤدي الى فناء الكيان الصهيوني.