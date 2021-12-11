١١‏/١٢‏/٢٠٢١, ٢:٢٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84573213
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ترشيح المنتخب الايراني للكرة الطائرة جلوس لأفضل فريق لعام 2021

ترشيح المنتخب الايراني للكرة الطائرة جلوس لأفضل فريق لعام 2021

طهران/ 11 كانون الاول/ ديسمبر /ارنا-تم ترشيح المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة جلوس لافضل فريق لعام 2021 من قبل اللجنة البارالمبية الدولية (IPC).

وينتافس الفريق الايراني على لقب افضل فريق لعام 2021 مع الفريقين البريطاني والأمريكي ومن المقرر الإعلان عن اسماء افضل الفرق في الألعاب البارالمبية في 16 ديسمبر.
وفاز الفريق الايراني بالميدالية الذهبية للمرة السابعة في دورة ألعاب طوكيو للمعاقين، برصيد 28 نقطة في المباراة النهائية امام روسيا.
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