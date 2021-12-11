١١‏/١٢‏/٢٠٢١, ٢:٤٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84573230
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السفير السوري يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع ايران

السفير السوري يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع ايران

طهران/ 11 كانون الاول/ ديسمبر /ارنا- قال السفير السوري "شفق ديوب" في طهران، إنه بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، نشهد خطوات مهمة للعلاقات بين ايران وسوريا، والحكومة السورية مستعدة وعازمة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران في جميع المجالات.

وقال السفير السوري في لقاء مع مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية "السيد محمد حسيني" اليوم السبت: أتمنى أن تحظى إيران بفترة ناجحة في ظل رئاسة آية الله رئيسي وسنرى المزيد من التقدم والازدهار لإيران.

وأكد ديوب أن العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين في أفضل حالاتها.

و اشار إلى تعاون إيران وسوريا في مكافحة الإرهاب في غضون السنوات العشر الماضية، مضيفا قائلا: الإرهابيون في بلادنا حاولوا تحقيق أهدافهم بدعم مباشر من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني والدول الغربية. لحسن الحظ، لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم عبر العمليات العسكرية، وهم اليوم يحاولون تحقيق  أهدافهم من خلال العقوبات الاقتصادية.

وشدد ديوب على أهمية تعزيز التعاون التجاري والصناعي والتكنولوجي والعلمي بين البلدين.

والتقى السفير السوري برئيس مجلس النواب ووزير الخارجية والطرق والتنمية الحضرية ومستشار قائد الثورة لتعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية.

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